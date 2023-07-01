زيلينسكي يتهم الغرب بالتباطؤ في تدريب الطيارين على المقاتلات الأمريكية
كييف - (د ب أ)
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بالتلكؤ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات الحربية أمريكية الصنع.
وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف اليوم السبت: "أعتقد أن بعض شركائنا يماطلون".
وشكا من أنه لا توجد مواعيد محددة حتى الآن ولا جداول زمنية لتدريب الطيارين.
وأعلنت عدة دول أوروبية في مايو تحالفا من أجل إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. وأفسحت واشنطن المجال أمام هذا من خلال موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.
وتشدد كييف على أهمية الطائرات المقاتلة أمريكية الصنع في نضالها الدفاعي في مواجهة الغزو الروسي، المستمر منذ ما يربو على 16 شهرا، حيث تساعد في تأمين المجال الجوي وصد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.
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