حكومة مالي ترحب بقرار الأمم المتحدة بسحب قوات حفظ السلام من البلاد

باماكو - (د ب أ)

رحبت الحكومة العسكرية في مالي بقرار الأمم المتحدة بسحب قواتها من الدولة الواقعة غرب أفريقيا، التي تمزقها الصراعات، قائلة إن ذلك سيمكنها من تولي مسؤولية الأمن في مالي.

وذكر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، في بث للتلفزيون الوطني أمس الجمعة أن القرار كان ردا إيجابيا، على "طلب من الكثير من مواطني مالي".

وأضاف الوزير أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مالي، المعروفة باسم "مينوسما"، لم تف بتوقعات البلاد، وأن الحكومة ستسد الآن أي فراغات أمنية.

غير أن الوزير لم يستبعد أي شراكات مستقبلية.

وتابع الوزير أن "الأمن في مالي سيكون من الآن فصاعدا في أيدي مواطني مالي، حتى لو لم نستبعد التعاون مع أي شراكات أخرى، مشيدا أيضا بالدول التي ساهمت في المهمة.

وقال الوزير أن سلطات مالي "ستتولى إدارة عملية انسحاب مينوسما".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى أمس الجمعة قرارا بالإجماع لإنهاء بعثة مستمرة منذ عقد من الزمن، في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، في نهاية هذا العام، بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.