زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران
(وكالات)
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
وقالت وسائل إعلام محلية إن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.
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