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BBC

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

12:25 م السبت 01 يوليه 2023

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(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

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إيران زلزال سيستان وبلوشستان

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