بعد إصابة 6 أطفال في حادث طعن.. ماكرون: الدولة في صدمة

باريس - (د ب ا)

أصاب مهاجم ستة أطفال وشخصا بالغا بسكين في منتزه في بلدة انيسي بشرق فرنسا اليوم الخميس، مما أصاب البلاد " بصدمة" وفقا لما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف ماكرون الهجوم" بالجبان تماما".

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس إن طفلين من الاطفال والشخص البالغ في حالة صحية مهددة للحياة، في حين أصيب طفلان آخران، يبلغان من العمر حوالي ثلاثة أعوام، بإصابات طفيفة.

وقد القت الشرطة القبض على المهاجم المشتبه به.

ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. وذكرت شبكة " بي اف ام تي في" أن عدة مجموعات من الأطفال كانوا في المنتزه بالقرب من بحيرة انيسي وقت الحادث.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إرسال قوات أمنية إلى موقع الحادث.

وأوقفت الجمعية الوطنية جلستها العامة في الصباح من أجل الوقوف دقيقة حداد. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه " نأمل في أن لا تكون تداعيات هذا الهجوم الخطير للغاية تداعيات تدفع الدولة للحداد".

وكتب ماكرون" قلوبنا معهم ومع أسرهم، كما تم إرسال رجال الإغاثة".

وتعتزم رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن زيارة موقع الحادث.