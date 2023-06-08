أستراليا تعتزم حظر عرض وبيع الرموز النازية
(بي بي سي):
تعتزم الحكومة الأسترالية حظر عرض وبيع الرموز النازية.
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في الأسبوع المقبل.
ويشمل الحظر استخدام الصليب المعقوف وشارات النازية "إس إس" وهي علامة الجناح شبه العسكري للحزب النازي - سواء أكانت أعلاما أم شارات أم مطبوعة على الملابس.
وبررت الحكومة خطة الحظر بتصاعد نشاط اليمين المتطرف في أستراليا.
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