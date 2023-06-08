التعاون الإسلامي تدين الاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية في السودان
الرياض - (د ب أ):
عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب بيد جماعات مسلحة.
ونددت الأمانة العامة، في بيان نشرته على موقعه الإلكتروني اليوم، بـ"الاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية ولسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية"، وشددت على ضرورة "وضع حد لهذه الاعتداءات".
وكانت السعودية أعلنت، أمس الأربعاء، تعرض مبنى سفارتها لدى السودان والملحقيات التابعة لها، لعمليات تخريب من قبل بعض الجماعات المسلحة،مؤكدة رفضها التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.
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