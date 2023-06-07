من بينهم دبلوماسي.. أمريكا تدرج 7 شخصيات على لائحة العقوبات

(وكالات):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شبكة توريد تدعم الأنشطة التي تقوم بها وزارة الدفاع الإيرانية، منهم الملحق الدفاعي الإيراني في الصين، داوود دمغاني.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أوضحت فيه: "تقوم الولايات المتحدة اليوم بفرض عقوبات على شبكة توريد تضم سبعة أفراد وستة كيانات في إيران وجمهورية الصين الشعبية لدعمها أنشطة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية ومؤسسة بارشين للصناعات الكيميائية (Parchin Chemicals Industries) وشركة ب. ب. صدر (P.B. Sadr)، وهي كلها كيانات سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على لائحة العقوبات كجهات فاعلة رئيسية في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".



وتابعت: "يشمل الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم إدراج الملحق الدفاعي الإيراني في بكين داوود دمغاني (Davoud Damghani) الذي نسق عمليات شراء متعلقة بالدفاع من جمهورية الصين الشعبية إلى أفراد إيرانيين.. ما زالت الولايات المتحدة حازمة في التزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لها لتعطيل شبكات التوريد الإيرانية وسنعمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة إيران على أعمالها".

وأضافت: "يتم اتخاذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وسبل تسليمها. يرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم (الثلاثاء)".