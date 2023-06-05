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BBC

الجيش الروسي: مقتل 900 جندي أوكراني خلال التصدي لهجوم مضاد

08:41 م الإثنين 05 يونيو 2023
الجيش الروسي: مقتل 900 جندي أوكراني خلال التصدي لهجوم مضاد

أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ):

قال الجيش الروسي إنه قتل 900 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء التصدي لعملية تقدم للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش ايجور كوناشينكوف في موسكو اليوم الاثنين إن "العدو لم يحقق أهدافه".

وأوضح كوناشينكوف أن مجموعة الجيش الروسي الشرقية وكذلك الضربات من القوات الجوية والمدفعية ألحقت خسائر فادحة بالأوكرانيين في قريتي نيسكوشن في منطقة دونيتسك، ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا.

وأفاد المتحدث الروسي بأنه في هذه المنطقة فقط، خسر الجيش الأوكراني نحو 300 جندي.

وأضاف كوناشينكوف أنه بشكل إجمالي، قتل أكثر من 900 جندي أوكراني على كل جبهات القتال خلال 24 ساعة.

ولم تؤكد كييف الخسائر حتى الآن أو بدء هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

ووصفت كييف هذه التقارير بـأنها حملة تضليل تهدف إلى "إضعاف معنويات الأوكرانيين".

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