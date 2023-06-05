إعلان

BBC

كينيا تغلق مقر بعثتها الدبلوماسية مع تزايد حدة الاشتباكات في الخرطوم

03:53 م الإثنين 05 يونيو 2023
كينيا تغلق مقر بعثتها الدبلوماسية مع تزايد حدة الاشتباكات في الخرطوم

كينيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي)

أغلقت كينيا مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية مع تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الخارجية الكينية إنها تعتقد أن هناك خطرا على أعضاء بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم ما دفعها إلى تعليق عملها بعد أن أبقتها مفتوحة منذ بدء الصراع المسلح منتصف أبريل الماضي لتسهيل ودعم عمليات إجلاء رعاياها من المواطنين الكينيين ونقلهم للخارج.

واستضافت كينيا عددا من اللاجئين السودانيين الذي فروا هربا من الاشتباكات رغم أنها ليست من دول الجوار المباشر للسودان.

وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد قال في وقت سابق إن تداعيات الصراع في السودان حال تفاقمه قد تنسحب على كل أفريقيا.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

كينيا الخرطوم أحداث السودان الخارجية الكينية غلق مقر البعثة الكينية بالسودان أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

نجل القذافي يُضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازه في لبنان دون محاكمة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

**الطقس: عاصفة رملية جديدة لمدة 3 أيام.. والأرصاد تحذر وتعلن التفاصيل