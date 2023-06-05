كينيا تغلق مقر بعثتها الدبلوماسية مع تزايد حدة الاشتباكات في الخرطوم
(بي بي سي)
أغلقت كينيا مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية مع تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتقول الخارجية الكينية إنها تعتقد أن هناك خطرا على أعضاء بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم ما دفعها إلى تعليق عملها بعد أن أبقتها مفتوحة منذ بدء الصراع المسلح منتصف أبريل الماضي لتسهيل ودعم عمليات إجلاء رعاياها من المواطنين الكينيين ونقلهم للخارج.
واستضافت كينيا عددا من اللاجئين السودانيين الذي فروا هربا من الاشتباكات رغم أنها ليست من دول الجوار المباشر للسودان.
وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد قال في وقت سابق إن تداعيات الصراع في السودان حال تفاقمه قد تنسحب على كل أفريقيا.
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