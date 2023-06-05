وفاة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل أيام في رام الله
رام الله - (د ب أ)
توفى طفل فلسطيني، اليوم الإثنين متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل أيام في رام الله في الضفة الغربية ، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن الطفل محمد التميمي (3 أعوام) توفى متأثرا بجراح أصيب بها مساء يوم الخميس الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة النبي صالح غربي مدينة رام الله.
وكان الطفل التميمي أصيب مع والده بجروح ووصفت حالته بالحرجة برصاص قوات إسرائيلية عقب إطلاق نار قال الجيش إنه استهدف جنوده في قرية النبي صالح.
من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينيا خلال حملة دهم شملت قرية المغير شرق رام الله وكل من أريحا وطولكرم والخليل وبيت لحم في الضفة الغربية.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات المايوه للنساء لصيف 2023 يبدأ من 250 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للقضاء على الناموس والحشرات في الصيف تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للسباحة تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل عربة أطفال وأسعارهاتفاصيل
-
أقوي منتجات للقضاء على الصراصير والنمل والبق يبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع حافظات الملابس والأغطية الشتوية 2023 بأسعار تبدأ من 39تفاصيل
فيديو قد يعجبك: