وفاة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل أيام في رام الله

رام الله - (د ب أ)

توفى طفل فلسطيني، اليوم الإثنين متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل أيام في رام الله في الضفة الغربية ، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطفل محمد التميمي (3 أعوام) توفى متأثرا بجراح أصيب بها مساء يوم الخميس الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة النبي صالح غربي مدينة رام الله.

وكان الطفل التميمي أصيب مع والده بجروح ووصفت حالته بالحرجة برصاص قوات إسرائيلية عقب إطلاق نار قال الجيش إنه استهدف جنوده في قرية النبي صالح.

من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينيا خلال حملة دهم شملت قرية المغير شرق رام الله وكل من أريحا وطولكرم والخليل وبيت لحم في الضفة الغربية.