إعلان

BBC

الأمم المتحدة: 97 شركة تساعد في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

06:50 م الجمعة 30 يونيو 2023

الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

جنيف - (د ب أ):

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن 97 شركة على الأقل تشارك في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشطبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 15 شركة من قائمة كانت تضم في الأصل 112 اسما. وبحسب النتائج الحالية التي توصل إليها المكتب، فإن الشركات الـ 15 لم تعد نشطة هناك.

وتشمل القائمة بشكل رئيسي شركات إسرائيلية، ولكنها تضم أيضا بعض الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورج، ولا توجد شركات ألمانية مدرجة على القائمة.

يشار إلى أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي نهاية عام 2016، دعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

سوق مصراوى

الأمم المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بالرابط..خطوات التقديم الإلكتروني بالصف الأول الثانوي 2023/2024