الأمم المتحدة: 97 شركة تساعد في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
جنيف - (د ب أ):
قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن 97 شركة على الأقل تشارك في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشطبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 15 شركة من قائمة كانت تضم في الأصل 112 اسما. وبحسب النتائج الحالية التي توصل إليها المكتب، فإن الشركات الـ 15 لم تعد نشطة هناك.
وتشمل القائمة بشكل رئيسي شركات إسرائيلية، ولكنها تضم أيضا بعض الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورج، ولا توجد شركات ألمانية مدرجة على القائمة.
يشار إلى أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي نهاية عام 2016، دعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
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