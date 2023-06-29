تونس تدين حرق مصحف في السويد وتحذر من تصاعد الإسلاموفوبيا

تونس - (د ب أ):

أدانت تونس بشدة حادثة حرق نسخة من المصحف أمام مسجد في مدينة ستوكهولم بالسويد داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم الخميس عن رفض تونس "القاطع لهذه الجريمة النكراء وهذه الممارسات البغيضة، البعيدة كل البعد عن حرية الفكر والتعبير، والمنافية للقيم الإنسانية الكونية التى جاءت بها الكتب السماوية المقدسة".

وقالت الخارجية إن حادثة الحرق تمثل "استفزازا صارخا ومتعمدا لمشاعر المسلمين وازدراء لمعتقداتهم" أثناء احتفالهم في انحاء العالم بعيد الاضحى.

وطالبت المجنكه الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لتصاعد حوادث إحراق المصحف الشريف وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.