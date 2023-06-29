الادعاء الفرنسي يحقق في إطلاق شرطي النار على مراهق

باريس - (د ب أ)

فتح مكتب الادعاء العام في فرنسا تحقيقا رسميا بتهمة القتل ضد الشرطي الذي أطلق النار على شاب فلقي حتفه عندما أوقفته الشرطة من أجل فحص مروري بالقرب من باريس.

وأعلن مكتب الادعاء العام في نانتير بباريس اليوم الخميس، إنه سوف يتم تمديد حجز الشرطي على ذمة القضية.

وبحسب ممثلي الادعاء، كان الشاب /17 عاما/ يقود سيارته بسرعة عالية في نانتير صباح أمس الأول الثلاثاء، وكان راكبان آخران معه في المركبة. وفشلت محاولة أولى من رجلي شرطة على دراجتين ناريتين في إيقافه عند إحدى إشارات المرور.

وقال مكتب الادعاء العام إن الشاب قاد السيارة بينما كانت إشارة المرور حمراء وواصل الفرار على الأرصفة.

وعندما لحقه رجلا الشرطة بعد فترة قليلة لاحقة، وأوقفاه، ووجها أسلحتهما للمراهق عند مستوى باب السائق وطالباه بإيقاف محرك السيارة، لكن فجأة انطلق المراهق بالسيارة فجأة، مما دفع أحد الشرطيين إلى إطلاق طلقة.