ماكرون: حادث إطلاق النار على شاب صغير أمر "لا يغتفر"

باريس - (د ب ا):

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل فتى صغير، 17 عاما، على يد الشرطة في ضاحية نانتير في باريس.

وقال ماكرون في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا اليوم الأربعاء "لدينا شاب صغير تعرض للقتل- هذا أمر لا يمكن تفسيره ولا يغتفر".

وأضاف ماكرون" أولا، أريد أن أعرب عن مشاعر الدولة بأكملها بعد ما حدث ومقتل الشاب نايل، كما أعرب لأسرته عن خالص تضامن وتعاطف الدولة بأكملها". وأوضح ماكرون أنه يتوقع أن يقوم القضاء بوظيفته بهدوء وأن تظهر الحقيقة في أقرب وقت ممكن.

وكانت أعمال شغب قد اندلعت في ضاحية نانتير مساء أمس الثلاثاء، بعد مقتل شاب على يد الشرطة بعدما أوقفته بغرض الفحص المروري. وأسفرت أعمال الشغب عن حرق 40 سيارة، وفقا لما قالته وزارة الداخلية.

ويذكر أنه جرى احتجاز ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار، ويتم التحقيق معه بتهمة القتل غير العمد