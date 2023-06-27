الأرصاد السعودية: مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة بلغت 48 درجة في الظل

وكالات



أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، أن عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 مئوية في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%).

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في تغريدة عبر "تويتر": "ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم وراحتهم".

هذا وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم الثلاثاء، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

وأوضحت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

وأفادت بأنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدّى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.