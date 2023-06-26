بوتين يوقع قراراً بمنع الشركات العسكرية من التعاقد مع المدانين
(وكالات)
أعلن مجلس الدوما الروسي أن بوتين وقع قراراً يمنع الشركات العسكرية الخاصة من التعاقد مع المدانين وأصحاب الجرائم
ونشرت الرئاسة الروسية "الكرملين" مقطع فيديو للرئيس بوتين خلال إلقاء كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل". وهذا الظهور الأول للرئيس الروسي بعد انتهاء تمرد مجموعة فاجنر العسكرية.
وأشاد بوتين خلال الفيديو بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".
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