جرفتهم السيول.. العثور على 22 جثة غارقة في سيارات باليمن (فيديو)
وكالات
عثر على نحو 22 جثة لأشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة مساء أمس الأحد في طريق محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.
وقال سكان محليون، إنهم عثروا على جثث لأشخاص جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد الأمطار الغزيرة.
العثور على 22 جثة من بين التراب جرفهم السيل العارم في طريق حيفان - طور الباحة.. pic.twitter.com/gRaHfmMLXT— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) June 26, 2023
هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأحد، نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.
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