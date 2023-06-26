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جرفتهم السيول.. العثور على 22 جثة غارقة في سيارات باليمن (فيديو)

01:50 م الإثنين 26 يونيو 2023
جرفتهم السيول.. العثور على 22 جثة غارقة في سيارات باليمن (فيديو)

السيول ارشيفية

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وكالات

عثر على نحو 22 جثة لأشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة مساء أمس الأحد في طريق محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.

وقال سكان محليون، إنهم عثروا على جثث لأشخاص جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد الأمطار الغزيرة.

هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأحد، نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

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السيول جثث غارقة اليمن

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