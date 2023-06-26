كوريا الجنوبية: انتشال ما يُعتقد أنه حطام قمر صناعي للاستطلاع العسكري للجارة الشمالية

(وكالات)

قال مصدر عسكري اليوم الإثنين إن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية انتشلت في الأسبوع الماضي ما يُعتقد أنه حطام قمر صناعي للاستطلاع العسكري، حاولت كوريا الشمالية إطلاقه على متن صاروخ فضائي في نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر العسكري، إن القوات البحرية انتشلت في أعالي البحار في البحر الغربي ما يُعتقد أنه قمر صناعي "مالليكيونغ 1" الذي كان على متن صاروخ "تشيولليما 1" الفضائي الذي أطلقته كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في يوم 31 مايو، وذلك حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وأضاف إن السلطات العسكرية انتشلت حطام القمر الصناعي في الموقع، وتواصل عملية الانتشال والأنشطة ذات الصلة.

وبدأ الجيش تحليل ما يُعتقد أنه قمر صناعي للاستطلاع العسكري في وكالة تطوير الدفاع (أدد) في دايجون، وسط البلاد.

إذا تم التأكد من أنه قمر صناعي لكوريا الشمالية، وكانت حالته سليمة نسبيا، فيبدو أنه يمكن معرفة مستوى تكنولوجيا الأقمار الصناعية الاستطلاعية لكوريا الشمالية بالتفاصيل من خلال تحليله.

أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الفضائي من دونغ تشانغ-ري في إقليم بيونغ أن الشمالي في 31 مايو، لكنه سقط في البحر الغربي بعد فصل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الصاروخ. وفي هذه العملية، تم التقاط حوالي 180 قطعة من الحطام بواسطة مدمرة إيجيس ورادار القوات الجوية.

وفي مساء يوم 15 يونيو، انتشلت السلطات العسكرية الحطام الذي يُفترض أنه المرحلة الثانية من الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي، لكنها فشلت في البحث عن القمر الصناعي.

وتجري السلطات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة التحليل المشترك للأجزاء التي يُعتقد أنها المرحلة الثانية من الصاروخ، والقمر الصناعي.