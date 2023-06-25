العاهل السعودي يعين الأمير عبدالرحمن آل مقرن نائبا لوزير الدفاع
الرياض - (د ب أ)
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، قرارا يقضي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، مكتفيا بالقول " يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
كان أمر ملكي، قد صدر في الثالث من يوليو 2022، بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وصدر قرار آخر بتعينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
شغل الأمير آل مقرن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، منذ أبريل من العام 2017، حتى تم إعفاؤه في 3 يوليو 2022 وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي.
والأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن من مواليد الرياض عام 1961، وهو حاصل على ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ماجستير في القانون العام من جامعة إنديانا الأمريكية، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.
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