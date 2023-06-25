تقرير: المخابرات الأمريكية علمت بتخطيط بريجوجين الانتفاض ضد بوتين

(وكالات)

قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة "إي بي سي نيوز" إن بوتين صُدم تمامًا بمدى سرعة تقدم قوات فاجنر عبر روسيا، مهددة بدخول موسكو

رصدت وكالات التجسس الأمريكية مؤشرات على قيام قائد المرتزقة الروسي يفغيني بريغوجين بالتخطيط لانتفاضة ضد كبار الضباط العسكريين في البلاد في منتصف يونيو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في وقت متأخر من يوم السبت.



ووفقًا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست فقد عقدت المخابرات الأمريكية إحاطات إعلامية في البيت الأبيض والبنتاغون ومبنى الكابيتول حول التمرد المحتمل قبل يوم من اندلاعه. وعلمت وسائل الإعلام أنه تم التقاط الإشارات المبكرة على نية بريغوجين إرسال قوات من مجموعة فاجنر للقتال ضد وزارة الدفاع الروسية في منتصف يونيو.

اتخذت هذه العلامات شكلا أكثر صلابة وإثارة للقلق بحلول منتصف الأسبوع، مما أدى إلى سلسلة من الإحاطات. وداهم واشنطن قلق متزايد من الفوضى المحتملة في روسيا المسلحة نوويًا، وفقًا للتقارير.

وتعتقد المخابرات الأمريكية أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أُبلغ قبل يوم واحد على الأقل، بنوايا حليفه المقرب بريغوجين التخطيط لتمرد ضده. ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة "إي بي سي نيوز" إن بوتين صُدم تمامًا بمدى سرعة تقدم قوات فاجنر عبر روسيا، مهددة بدخول موسكو.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة على اعتقاد بأنه تم تقديم تنازلات بشأن مستقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي طالب بريغوجين بإقالته لاتهامه بعدم الكفاءة والفساد، تشير التقارير إلى أن بوتين يرفض أن يكون طرفا في مشهد مصور وهو يتفاوض على إقالة وزير دفاعه مع قائد المرتزقة.

يُزعم في المقابل أن بريغوجين تلقى وعدا بإقالة شويغو من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي تفاوض على انسحابه المفاجئ مساء السبت. ومع ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين في وقت لاحق إن ذلك لم يكن أبدًا جزءًا من المحادثات مع بريغوجين، الذي من المتوقع أن "يغادر" إلى بيلاروسيا مقابل إغلاق قضية جنائية ضده والسماح لقواته بالعودة إلى معسكراتهم دون التعرض لعقوبات.