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تجهيز دفاعات عسكرية في جنوب غرب موسكو

08:23 م السبت 24 يونيو 2023
تجهيز دفاعات عسكرية في جنوب غرب موسكو

الجيش الروسي

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موسكو - (بي بي سي)

تشير تقارير غير مؤكدة، إلى أن الجيش الروسي بدأ بوضع أعمدة حاملة للمدافع الرشاشة في جنوب غرب موسكو، وتحديدا في المنطقة التي تربط الطريق السريع من الجنوب الروسي إلى العاصمة موسكو.

كما تم إغلاق الميدان الأحمر وسط موسكو أمام العامة، مع تواجد أمني كثيف في الشوارع المحيطة له.

وفرضت منطقة كالوغا الروسية جنوب موسكو قيودا على التنقل، وتزامن هذا مع ورود أنباء عن تحرك مجموعة فاجنر المسلحة نحو العاصمة.

وفرضت قيادة العمليات العامة مؤقتًا قيودًا على حركة المركبات الخاصة على الطرقات التي تربط الجنوب والشرق الروسي بموسكو.

ونفى المتحدث باسم الرئيس الروسي صحة التقارير التي تفيد بأن بوتين سافر جوا من موسكو، وأصر المتحدث على أن الرئيس الروسي يعمل من داخل الكرملين كالمعتاد.

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