اشتباكات السودان: اتساع رقعة المواجهات المسلحة بين طرفي الصراع

الخرطوم - (بي بي سي)



تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأفاد أحد سكان نيالا، يوم أمس، بوقوع قتلى من المدنيين.

وقال نشطاء في حقوق الإنسان إن الدبابات انتشرت في شوارع المدينة، وعلت أصوات المدافع في سمائها منذ فجر اليوم. ورصدت عمليات نهب وسرقة، كما أبلغ عن أعطال مستمرة في شبكة الاتصالات، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة المحاصرة.

وتتهم جماعات حقوقية قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة العربية المتحالفة معها، بقتل وتشريد السكان غير العرب.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، يوم أمس إن هناك مؤشرات على وقوع إبادة جماعية في السودان.

وتسبب القتال المستمر الذي اندلع منذ أكثر من شهرين، في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، إذ فر مئات الآلاف منهم عبر الحدود إلى دول جوار منها تشاد ومصر.

كما أدى إلى نشوء أزمة إنسانية إذ تواجه المنظمات غير الحكومية صعوبات لتوفير المساعدات الطبية والغذائية التي تشتد الحاجة إليها.