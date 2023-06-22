الموفد الفرنسي إلى لبنان: لا أحمل مبادرة لحل الأزمة
(وكالات)
قال جان إيف لودريان، موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، إنه لا يحمل أي مبادرة لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته السياسية.
وفي تصريح من بكركي بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، قال لودريان: "كان لنا لقاء مطول وشرحت للبطريرك أهمية مهمتي".
وأضاف: "لا أحمل أي مبادرة وسأتحاور مع الجميع وتمنى عليّ ماكرون بأن أقوم بزيارة استطلاعية لمساعدة لبنان للخروج فورا من أزمته السياسية"، مؤكدا أن "ماكرون مصرّ على تقديم المساعدة المطلوبة للبنان وستكون لدي زيارات أخرى للبنان".
يذكر أن لبنان يعيش حالة من الفراغ الرئاسي عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022، وقد فشل مجلس النواب خلال 12 جلسة من انتخاب رئيس جديد للبنان الغارق في أزمة اقتصادية مستمرة منذ حوالي 4 سنوات.
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