زيلينسكي: هجوم أوكرانيا المضاد ليس فيلما من أفلام هوليوود

كييف- (د ب أ)

خفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجددا من التوقعات بتحرير سريع لكامل الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقال زيلينسكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وفقا لتصريحات نشرت اليوم الأربعاء: "يعتقد بعض الناس أن هذا فيلما من أفلام هوليوود، ويتوقعون النتائج الآن. الأمر ليس كذلك".

وتابع: "أرواح الناس على المحك".

وأقر الرئيس أنه، بشكل عام، التقدم يتواصل "بشكل أبطأ من المرغوب فيه".

وقال زيلينسكي: "أيا كان ما يريده البعض- بما في ذلك محاولات للضغط علينا، مع كامل الاحترام- سنتقدم على أرض المعركة بالطريقة التي نرى أنها الأفضل".

وأضاف زيلينسكي أن العديد من الألغام الروسية صعبت تقدم القوات الأوكرانية. وقال إن الروس زرعوا الألغام في منطقة تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع.

وفي غضون ذلك، ذكر الجيش الأوكراني أن جنوده يتشبثون بالمواقع التي وصلوا إليها مؤخرا في الجنوب.

وأشار المتحدث، باسم هيئة الأركان العامة أندريه كوفاليف إلى تحقيق نجاحات جزئية في بعض القطاعات، دون تحديد تفاصيل.