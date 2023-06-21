الأمين العام للأمم المتحدة: جميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة غير قانونية

وكالات

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف كل أنشطة الاستيطان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ جميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية، متابعًا أنّ المستوطنات تقوض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأُصيب اليوم، أكثر من 100 فلسطيني في هجوم لمستوطنين على قرية ترمسعيا قرب رام الله، في موجة اعتداءات متتالية من قبل المستوطنين رداً على مقتل 4 أمس على يد على حركة حماس، حسبما ذكرت العربية.

https://twitter.com/Hanzpal2/status/1671495073190539265?s=20

وشدد المستوطنون منذ أمس، حالة الغضب مع إشعال النيران في مبان سكنية وسيارات، في مدن الضفة الغربية المحتلة، باعتباره رد على ما حدث للمستوطنين الأربعة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية منفذي العملية، والتي أعلنت حركة حماس أنهم تابعين لها

واشتعلت الأوضاع سوءاً منذ اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم جنين لمداهمة عدد من سكان المخيم واعتقالهم، وسط إطلاق نار على عدد من الأفراد، مما تسبب في سقوط شهداء آخرهم طفلة ارتقت اليوم.

وتكثر الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال لمناطق الضفة الغربية، والاغتيالات الممنهجة، منذ أكثر من عام في سياسة جديدة تتبناها حكومة يمينية متطرفة يرأسها بنيامين نتنياهو.

ويدعم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، قرارات نتنياهو في اتخاذ قرارات متطرفة مع دعوته اليوم، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مع دعوته اليوم أمام الكنيست لتنفيذ عملية عسكرية تُسوى فيها المباني بالأرض وتُنفذ فيها عمليات قتل مستهدف".

https://twitter.com/Hanzpal2/status/1671492976059506688?s=20