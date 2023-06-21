الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا

بروكسل- (د ب أ)

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع تويتر، موافقة دول الاتحاد على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضافت الرئاسة السويدية، أن الجولة الحادية عشرة من الإجراءات العقابية ضد روسيا تشمل المزيد من الأفراد والمنظمات بسبب الدعم لحرب روسيا على أوكرانيا، وتهدف إلى مواجهة الالتفاف على العقوبات المفروضة بالفعل.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بحزمة العقوبات الجديدة.

وغردت عبر تويتر: "تشكل هذه العقوبات ضربة أخرى لآلة حرب بوتين مع تشديد القيود على الصادرات، واستهداف الكيانات المؤيدة للكرملين".

وأوضحت: "أداتنا الخاصة بمواجهة الالتفاف على العقوبات سوف تمنع روسيا من الوصول إلى السلع الخاضعة للعقوبات".

وتوصل سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لهذه الحزمة من العقوبات، ويتعين اعتمادها من حكومات الدول أعضاء التكتل، في إجراء يعد شكليا.

وتتضمن الخطط احتمال تقييد صادرات انتقائية إلى الدول التي يتم من خلالها نقل المنتجات المحظورة للوصل إلى وجهتها النهائية في روسيا، متجاوزة القيود على الصادرات المباشرة.

وتشمل الدول التي يتم خلالها الالتفاف على العقوبات كازاخستان وأرمينيا والإمارات والصين. وقال خبراء بالاتحاد الأوروبي مؤخرا إن تركيا تتعامل بشكل حاسم بعض الشيء مع الإشارات المتعلقة بالتهرب من العقوبات.

كانت فون دير لاين قد صرحت في السابق أن حظر صادرات الاتحاد الأوروبي على روسيا يتعلق ببضائع كان يبلغ حجمها التجاري قبل الحرب نحو 50 مليار يورو(54.6 مليار دولار) سنويا.

وأضافت أن هذا يساوي حصة تبلغ 55% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.

ويطبق حظر الواردات على البضائع من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي على 60% من الواردات قبل الحرب ، بما يبلغ قيمتها 90 مليار يورو.

وعلى سبيل المثال، حظر الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات الفحم ومنتجات معينة من الزيت منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في شهر فبراير عام 2022.