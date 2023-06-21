علي دوبا: وفاة الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية

(وكالات):

تفيد التقارير الواردة من سوريا بوفاة الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية علي دوبا عن 89 عاما.

وشغل العماد علي دوبا عدة مناصب عسكرية قبل أن يصبح من أبرز المسؤولين المقربين من الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وأشرف دوبا على المؤسسة الاستخبارية العسكرية في زمن شهدت فيه البلاد أحداثا هامة مثل المواجهات ضد جماعة الإخوان المسلمين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والحرب الأهلية في لبنان بجانب الخلاف بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت عام 1984.

وبينما امتدح موالون للحكومة السورية إرث دوبا انتقد معارضون ما وصفوه بـ"الطابع الدموي" لدوبا في التعامل مع المعارضين.