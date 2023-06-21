وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت في ثالث محطات جولته الخليجية

(بي بي سي):

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الكويت اليوم في إطار جولته الأقليمية في الخليج التي سبقتها زيارة إلى قطر وعمان.

وتأتي الزيارة وسط تقارير عن اقتراب إبرام "تفاهم" إيراني أمريكي محتمل يشمل إطلاق أصول إيران المجمدة، مقابل تنازلات نووية إيرانية.

وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه طهران من تحركاتها للإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية والمرور عبر قنوات مسقط والدوحة والاستفادة من مجالهما المصرفي.