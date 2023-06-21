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BBC

وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت في ثالث محطات جولته الخليجية

04:39 م الأربعاء 21 يونيو 2023
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت في ثالث محطات جولته الخليجية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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(بي بي سي):

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الكويت اليوم في إطار جولته الأقليمية في الخليج التي سبقتها زيارة إلى قطر وعمان.

وتأتي الزيارة وسط تقارير عن اقتراب إبرام "تفاهم" إيراني أمريكي محتمل يشمل إطلاق أصول إيران المجمدة، مقابل تنازلات نووية إيرانية.

وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه طهران من تحركاتها للإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية والمرور عبر قنوات مسقط والدوحة والاستفادة من مجالهما المصرفي.

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