حفاظاً على الصحة العقلية.. مطعم يمنع النباتيين من زيارته

كتبت- سلمى سمير

أعلن طاه بريطاني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يتم السماح للنباتيين بزيارة مطعمه "حفاظاً على الصحة العقلية".

جاء إعلان جون ماونتن، الطاهي في المطعم الاسترالي، عقب شجار له مع أحد الزبائن، الذي اعترض على عدم وجود تنوع في المأكولات النباتية في قائمة المطعم.

يقول ماونتن إنه يمكن تقبل الشكاوى في مطعمه، حيث حاول دفع مبلغ 32 دولاراً للزبون لعدم وجود قائمة نباتية، لكنه تطاول عليه شخصياً، وأخبره أنه ليس طاهي جيد بما فيه الكفاية، هو الذي عمل مع أفضل الطهاة في العالم، حسب حديث الطاهي لصحيفة "نين نيوز أستراليا".

يقول ماونتن إنه غير ممكن تلبية متطلبات جميع الزبائن، وإذا رغب البعض في خيارات نباتية من الطعام يمكنهم التوجه لمطاعم بديلة.

وجاء التفاعل واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور ماونتن، بين مؤيدي لقراره في حظر النباتيين من زيارة مطعمه "فاير"، وبين آخرين لكن ليسوا بالكثيرين فيمن عارضوا قراره معتبرين إياه مثيراً للجدل.