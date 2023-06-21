روسيا: تم إسقاط طائرات درون بالقرب من موسكو
موسكو - (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط هجوم مشتبه به بطائرات درون على موسكو صباح اليوم الأربعاء، حيث سقطت ثلاث طائرات خارج المدينة
وقالت الوزارة إن ثلاث طائرات درون حلقت نحو أهداف في المنطقة المحيطة صباح اليوم، ولكن بعد ذلك تم تحويل مسارها وتحطمت، حيث سقطت طائرتان بالقرب من منشآة عسكرية.
وقالت السلطات الروسية إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة.
وحملت موسكو كييف مسؤولية الهجوم. ولم تعلق الحكومة الأوكرانية في كييف على الفور على الاتهام.
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