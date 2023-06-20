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BBC

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لمنع انفجار المتطرفين

11:19 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لمنع انفجار المتطرفين

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وهجماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومركباتهم.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات هي انعكاسًا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريش ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه ومطالبتهم بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الخارجية، من مغبة انجرار الحكومة الإسرائيلية خلف تلك الدعوات واقدامها على تصعيد عدوانها في شمال الضفة الغربية، وتحذر أيضا من نتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها ودفعها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها، وتتجاوز الخطوط الحمراء وتؤدي إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة.

وطالبت الخارجية، بتدخل دولي وأمريكي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين.

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