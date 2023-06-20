الجيش السوداني يعلن قصف المقر الرئيسي لجهاز المخابرات العامة

وكالات

أعلن الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع قصفت المقر الرئيسي لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم.

ومن ناحية أخرى، أشارت وكالة رويترز، إلى أن الجيش السوداني نشر صورًا لما يبدو أنه حريق كبير في مقر المخابرات بالخرطوم، وسط تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى تصاعد الأدخنة من مقر المخابرات العامة السودانية في الخرطوم فيما يبدو أنه جرى قصف المقر مما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة في المكان.

وفي ذات السياق، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها أمس الاثنين، إنه في خرق واضح للهدنة السارية، هاجمت عناصر من قوات الدعم السريع منطقة طويلة بولاية شمال دارفور لليوم الثاني على التوالي، حيث كانوا قد هاجموا المواطنين وقتلوا سبعة منهم وجرحوا آخرين مما أجبرهم على النزوح إلى مقر القوات المسلحة، واليوم هاجم أفراد الدعم السريع المواطنين والجيش حيث تصدت لهم قواتنا وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

🔴 حريق هائل في مبنى المخابرات العامة بالخرطوم .. pic.twitter.com/pvw8ZU8Xv2 — ذوالكــفـل ® (@HkZuk) June 20, 2023

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني: ارتكب أفراد الدعم السريع انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل 15 شخص وجرح عشرات من المدنيين العزل، بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة، وغيرها من الفظائع التي لم تتورع الميليشيا عن ارتكابها منذ تمردها المشئوم.