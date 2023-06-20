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BBC

قبل عيد الأضحى.. شاهد إنزال الأبقار من أسطح المنازل بعد تربيتها

12:22 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
قبل عيد الأضحى.. شاهد إنزال الأبقار من أسطح المنازل بعد تربيتها

إنزال الأبقار من أسطح المنازل

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وكالات

أصبحت عادة تربية الحيوانات فوق أسطح المنازل المفضلة لدى سكان مدينة كراتشي الباكستانية، إذ يفضل سكانها تربية الحيوانات فوق الأسطح بدلاً من تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة.

وقبل عيد الأضحى يستعد الباكستانيون في كراتشي لإنزال حيواناتهم التي تربى على الأسطح بواسطة رافعة لإبقائها أمام المنازل لعدة أيام قبل العيد.

ويقول سيد إعجاز حسن الذي يعمل مربيًا للحيوانات: "في كل عام، أقوم بتربية الحيوانات على سطح منزلي وأقوم بإنزالها بواسطة الرافعة. أعتقد أنه من الأفضل أداء سنّة النبي إبراهيم".

وتقول حميدة عمران "إنه حدث بالنسبة لنا نود مشاهدة الحيوان عند إنزاله بواسطة الرافعة. إنه أمر مخيف بعض الشيء، ولكننا نحب أن نشاهد كل ما يحدث ونحن نقدر جهودهم".

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إنزال الأبقار أسطح المنازل تربية الحيوانات مدينة كراتشي باكستان

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