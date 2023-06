قبل عيد الأضحى.. شاهد إنزال الأبقار من أسطح المنازل بعد تربيتها

وكالات

أصبحت عادة تربية الحيوانات فوق أسطح المنازل المفضلة لدى سكان مدينة كراتشي الباكستانية، إذ يفضل سكانها تربية الحيوانات فوق الأسطح بدلاً من تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة.

وقبل عيد الأضحى يستعد الباكستانيون في كراتشي لإنزال حيواناتهم التي تربى على الأسطح بواسطة رافعة لإبقائها أمام المنازل لعدة أيام قبل العيد.

ويقول سيد إعجاز حسن الذي يعمل مربيًا للحيوانات: "في كل عام، أقوم بتربية الحيوانات على سطح منزلي وأقوم بإنزالها بواسطة الرافعة. أعتقد أنه من الأفضل أداء سنّة النبي إبراهيم".

وتقول حميدة عمران "إنه حدث بالنسبة لنا نود مشاهدة الحيوان عند إنزاله بواسطة الرافعة. إنه أمر مخيف بعض الشيء، ولكننا نحب أن نشاهد كل ما يحدث ونحن نقدر جهودهم".

Every year ahead of Eid al-Adha, a small collection of cattle is lowered by crane from Syed Ejaz Ahmad's rooftop in Karachi. But smaller and slimmer cattle were lowered from the rooftop barn this year due to record-high inflation in Pakistan pic.twitter.com/6DWqPHVu7e