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استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

10:40 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله 20 حزيران/يونيو (د ب أ)


استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته جنين في الضفة الغربية أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشهيد البالغ من العمر 48 عامًا استشهد متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في البطن، ليرتفع عدد الشهداء في جنين أمس إلى 6 بينهم طفل.

وبحسب مصادر طبية ، تم تسجيل أكثر من 100 إصابة أمس خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي في جنين وصفت حالة 22 منهم بأنها خطيرة وحرجة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري بلغ 170 غالبيتهم في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته اعتقلت ستة فلسطينيين فجر اليوم من أنحاء الضفة الغربية بدعوى أنهم "مطلوبون" لأجهزته الأمنية وذلك خلال حملة مداهمات شملت مصادرة أسلحة.

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