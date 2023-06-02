وسط انتهاكات للهدنة.. اشتباكات متقطعة شمال أم درمان وجنوب بحري بالسودان

في آخر التطورات الميدانية في السودان قال سكان وشهود عيان، إنه تم سماع دوي نيران مدفعية في شمال أم درمان، بالإضافة إلى إطلاق نار من حين إلى آخر في جنوب بحري، رغم هدنة من المفترض أن تستمر حتى مساء السبت.



وبحسب شهود عيان، تم سماع أصوات من مدفعيات ثقيلة من حولنا، مع اهتزاز بعض المنازل.

وأعربت السعودية وأميركا عن قلقهما من الانتهاكات الجسيمة لوقف النار في السودان.

كما أعلن بيان سعودي أميركي عن تعليق مفاوضات الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لعدم جدية الطرفين، وفق ما أشار البيان.

وأكدت السعودية وأميركا أنه بمجرد أن تتضح جدية طرفي الصراع سيكون هناك استعداد لمناقشة حل تفاوضي.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات بالسودان أضرت بالمدنيين وبإيصال المساعدات لهم، وحثت السعودية وأميركا طرفي الصراع على الالتزام بجدية وقف النار.