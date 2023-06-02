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طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت وقود في روسيا

10:57 ص الجمعة 02 يونيو 2023
طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت وقود في روسيا

طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

هاجمت طائرتان مسيرتان، منشآت مجمع الوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك الروسية، اليوم الجمعة، ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة، حسبما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين.

وقال أنوخين، عبر تطبيق "تليجرام": "اليوم في حوالي الساعة الثالثة صباحا، بالتوقيت المحلي، هاجمت طائرتان بعيدتا المدى مرافق مجمع الوقود والطاقة في قرية بيريسنا، في منطقة بوتشينكوفسكي، وفي قرية ديفاسي، في مقاطعة سمولينسك. ولم يكن هناك ضحايا أو جرحى"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد القائم بأعمال حاكم المقاطعة على أن الخدمات التشغيلية تعمل في المنطقة لإزالة آثار الهجمات.

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طائرتان مسيرتان منشآت مجمع الوقود والطاقة مقاطعة سمولينسك الروسية

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