ألمانيا تتعهد بتقديم 200 مليون يورو للسودان ودول الجوار
(وكالات):
تعهّدت ألمانيا، اليوم الاثنين، بتقديم 200 مليون يورو للسودان ودول الجوار، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يجب ألا يتعرض العاملون في مجال الإغاثة بالسودان للعنف.
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