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ألمانيا تتعهد بتقديم 200 مليون يورو للسودان ودول الجوار

04:57 م الإثنين 19 يونيو 2023
ألمانيا تتعهد بتقديم 200 مليون يورو للسودان ودول الجوار

ألمانيا

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(وكالات):

تعهّدت ألمانيا، اليوم الاثنين، بتقديم 200 مليون يورو للسودان ودول الجوار، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يجب ألا يتعرض العاملون في مجال الإغاثة بالسودان للعنف.

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