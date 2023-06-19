شكري: مصر ستواصل جهودها لحل الأزمة السودانية
(وكالات):
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إن مصر ستواصل جهودها لحل الأزمة السودانية والعودة للحوار.
وحذّر شكري، من أن الصراع في السودان ينذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني ودول الجوار.
وشدد على أن الأمن في السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
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