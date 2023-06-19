معركة جنين.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ4 وإصابة 7 جنود إسرائيليين
(وكالات)
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها إلى 4، فيما أصيب 62 آخرين بجروح إصابات 13 منهم خطيرة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده أثناء اقتحام المدينة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع، نحو الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهداء الاقتحام الإسرائيلي لجنين هم قيس مجدي عادل جبارين، البالغ من العمر 21 عاما، وخالد عزام عصاعصة ويبلغ من العمر 21 عاما، وقسام فيصل أبو سرية وعمره 29 عاما، والطفل أحمد يوسف صقر ويبلغ من العمر 15 عاما.
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