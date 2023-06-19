مقتل شخصين في تحطم طائرة صغيرة بالسويد

كوبنهاجن - (د ب أ)

لقي شخصان حتفهما في تحطم طائرة صغيرة في السويد.

سقطت الطائرة في المياه بالقرب من قرية اركوسوند الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ستوكهولم مساء أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشرطة الصادر اليوم الإثنين، وجد الغواصون والمروحيات راكبي الطائرة المجريين( 40 و50 عاما).

وكانت الطائرة قد أقلعت من بولندا مساء أمس الأحد وكانت في طريقها إلى دالا-جارنا، بحسب هيئة الإذاعة السويدية إس.في.تي.

غير أنها غيرت مسارها باتجاه سكافستا لأسباب غير معلومة. وجرى تحديد موقع حطام الطائرة الرياضية طراز رالي صباح اليوم الإثنين، بحسب الهيئة.