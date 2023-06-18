سوريا: مقتل وإصابة 13 من القوات الحكومية بانفجار في حمص

دمشق - ( د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة من قوات النظام وإصابة 10 آخرين منهم بجراح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الأحد، استهدفت حافلة مبيت عسكرية بالقرب من حاجز الجابرية على طريق حمص – سلمية، ضمن منطقة المشرفة شمال شرقي حمص بوسط سوريا .

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.