سوريا: مقتل وإصابة 13 من القوات الحكومية بانفجار في حمص
دمشق - ( د ب أ )
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة من قوات النظام وإصابة 10 آخرين منهم بجراح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الأحد، استهدفت حافلة مبيت عسكرية بالقرب من حاجز الجابرية على طريق حمص – سلمية، ضمن منطقة المشرفة شمال شرقي حمص بوسط سوريا .
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.
سوق مصراوى
-
متنقلة وتبدأ من 800 جنيها.. أفضل أنواع الثلاجات الصغيرةتفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
-
كيف تختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية في فصل الصيف؟تفاصيل
-
يبدأ من 98 جنيها.. أسعار صاعق الناموس بالأسواق مع دخول الصيفتفاصيل
-
كيف تعتني ببشرة وشعر طفلك في الصيف؟ أفضل المستلزمات بخصم حتى 31%تفاصيل
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: