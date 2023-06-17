بن فرحان: العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على أن العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل، موضحا أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال بن فرحان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة طهران، إن "المباحثات بين الجانبين اتسمت بالإيجابية والوضوح، وذلك في إطار استكمال البلدين تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين يوم 10 مارس 2023، مضيفا أن العمل جاري على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية الإيرانية في جدة، وكذلك البعثة الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامية، وسيتبعها قريبا افتتاح السفارة السعودية في طهران.

وأوضح أن لقاءه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تضمن نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعهما إلى تلبية الرئيس الإيراني للدعوة الموجهة له لزيارة المملكة العربية السعودية قريبا بإذن الله.

وعبر وزير الخارجية السعودي عن أمله بأن تنعكس العلاقات بين المملكة وإيران إيجابيا على البلدين، وتفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما عبر عن أمله بأن تنعكس عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع، من خلال الالتزام المشترك في أمن المنطقة واستقرارها والتعاون في سبيل التنمية الاقتصادية والعلاقات الثقافية البينية وغيرها.

وشدد على أهمية التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالأمن الإقليمي، لاسيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من جميع أسلحة الدمار الشامل.