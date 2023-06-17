"ليحفظ الله الملكة".. بايدن يثير الحيرة ويواصل السقوط في زلات اللسان (فيديو)

وكالات:

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه خلال حديثه في جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت عن السيطرة على الأسلحة في البلاد ومرور عام على تمرير أول إجراء رئيسي للسلامة بهذا الشأن بعبارة "ليحفظ الله الملكة، يا رجل" ما أثار التساؤلات حول حالته الصحية مرة جديدة.

العبارة التي انهى خطابه به لا تتناسب نهائيًا مع السياق الذي كان يتحدث بشأنه، فضلاً عن تساؤله عن مكان الخروج من المسرح.

صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية علقت على الواقعة وزلة اللسان التي وقع فيها بايدن، قائلة إن الرئيس الأمريكي أربك المستمعين، بينهم الصحفيون الموجودون بالحجرة في حرم جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت.

⚡️US President Joe Biden says “God save the queen” out of nowhere at the end of a gun control speechpic.twitter.com/1eGXF3bmXU — War Monitor (@WarMonitors) June 17, 2023

وكانت عبارة "حفظ الله الملكة" المستخدمة بالنشيد الوطني البريطاني في عهد الملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة إلى عبارة وطنية تقليدية ظلت طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر من العام الماضي 2022، وخلفها الملك نجلها تشارلز الثالث، لتصبح العبارة "حفظ الله الملك".

لم يفهم الصحفي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية ما حصل. وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلاً "سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك. لا فكرة لدي".

وإضافته مصطلح "يا رجل" لم يساعد أيضاً في توضيح ما قاله.

بدورها، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين". لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنيّة على الفور.

الواقعة الجديدة فتحت الباب مجددًا أمام التساؤلات حول الصحة العقلية لبايدن، وكانت استطلاعات للرأي نشرت في أكتوبر الماضي أكدت أن هناك زيادة كبيرة في المخاوف بين الأمريكيين بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد سلسلة من الأخطاء اللفظية التي يقع فيها في عدد من المناسبات.

وفي مايو الماضي وقع 60 نائبًا من الحزب الجمهوري رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، أو الانسحاب من السباق الرئاسي القادم الذي أعلن ترشحه له.

ومنذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض وقع في العديد من زلات اللسان فضلاً عن نسيان الأسماء التي يريد التحدث عنها أو الخروج عن نص الموضوع الذي يتحدث عنه.

كما سقط وتعثر أكثر من مرة في مناسبات عدة أخرها في يونيو الجاري لال حضور حفل تخرج طلبة الكلية الجوية.