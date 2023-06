"ليحفظ الله الملكة".. بايدن يثير الحيرة ويواصل السقوط في زلات اللسان (فيديو)

وكالات:

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه خلال حديثه في جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت عن السيطرة على الأسلحة في البلاد ومرور عام على تمرير أول إجراء رئيسي للسلامة بهذا الشأن بعبارة "ليحفظ الله الملكة، يا رجل" ما أثار التساؤلات حول حالته الصحية مرة جديدة.

العبارة التي انهى خطابه به لا تتناسب نهائيًا مع السياق الذي كان يتحدث بشأنه، فضلاً عن تساؤله عن مكان الخروج من المسرح.

صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية علقت على الواقعة وزلة اللسان التي وقع فيها بايدن، قائلة إن الرئيس الأمريكي أربك المستمعين، بينهم الصحفيون الموجودون بالحجرة في حرم جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت.

⚡️US President Joe Biden says “God save the queen” out of nowhere at the end of a gun control speechpic.twitter.com/1eGXF3bmXU

— War Monitor (@WarMonitors) June 17, 2023