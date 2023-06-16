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BBC

أبعد يدك عن الأطفال.. اتهامات لبايدن بالتحرش بالأطفال (فيديو)

08:12 م الجمعة 16 يونيو 2023
أبعد يدك عن الأطفال.. اتهامات لبايدن بالتحرش بالأطفال (فيديو)

اتهامات لبايدن بالتحرش بالأطفال

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وكالات:
نشرت صفحة الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، مقطع فيديو على "تويتر"، بعنوان "أبعد يدك عن أطفالنا"، في رسالة موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وظهر في الفيديو لقطات للرئيس الأمريكي الحالي، الذي يعتزم ترشحه لجولة ثانية، يلامس ويقبل بعض الأطفال، خلال مناسبات مختلفة.


وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه سيرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية في انتخابات عام 2024، ما يمهد الطريق لسباق ثان محتمل مع منافسه دونالد ترامب.
وكان من المتوقع أن يسعى الرئيس الديمقراطي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وقد أطلق حملته في مقطع فيديو نشر قبل أيام.
وقال بايدن إن الوقت الراهن بمثابة لحظة محورية، حيث تتعرض الحريات والحقوق للتهديد. وقال: "هذا ليس وقت الرضا عن النفس. لهذا سوف أترشح".

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