أبعد يدك عن الأطفال.. اتهامات لبايدن بالتحرش بالأطفال (فيديو)

وكالات:

نشرت صفحة الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، مقطع فيديو على "تويتر"، بعنوان "أبعد يدك عن أطفالنا"، في رسالة موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وظهر في الفيديو لقطات للرئيس الأمريكي الحالي، الذي يعتزم ترشحه لجولة ثانية، يلامس ويقبل بعض الأطفال، خلال مناسبات مختلفة.

Keep your hands off our kids. pic.twitter.com/X7WqniRLO4