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وزير الخارجية العماني: إيران وأمريكا قريبتان من التوصل لاتفاق بشأن السجناء

11:49 ص الخميس 15 يونيو 2023
وزير الخارجية العماني: إيران وأمريكا قريبتان من التوصل لاتفاق بشأن السجناء

وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي

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مسقط - (د ب أ):

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، إن إيران والولايات المتحدة "قريبتان" من التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في إيران.

وأضاف البوسعيدي "أستطيع أن أقول إنهم قريبون. ربما تكون هذه مسألة فنية"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال البوسعيدي، مشيرا إلى الإفراج عن الأموال المجمدة، "إنهم بحاجة إلى إطار [و] إطار زمني لكيفية تنسيق ذلك".

وقال وزير الخارجية العماني، إن الأجواء المحيطة بشأن القضايا النووية "إيجابية".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين الماضي إن سلطنة عمان تتوسط بين إيران والولايات المتحدة.

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