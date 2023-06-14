العدل الأمريكية: جندي أمريكي ساعد "داعش" في تنفيذ كمين لزملائه وقتلهم
وكالات
قالت وزارة العدل الأمريكية إن جنديا أقر يوم الأربعاء، بأنه مذنب في تهم تتعلق بالإرهاب لمحاولته مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجندي من ولاية أوهايو وأقر بأنه مذنب لمحاولة تقديم "دعم مادي" لمنظمة أجنبية تصنفها واشنطن على أنها تنظيم إرهابي، وكذلك الشروع في مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية على الهجوم على جنود أمريكيين وقتلهم.
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