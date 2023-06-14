إعلان

BBC

العدل الأمريكية: جندي أمريكي ساعد "داعش" في تنفيذ كمين لزملائه وقتلهم

11:02 م الأربعاء 14 يونيو 2023
العدل الأمريكية: جندي أمريكي ساعد "داعش" في تنفيذ كمين لزملائه وقتلهم

وزارة العدل الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية إن جنديا أقر يوم الأربعاء، بأنه مذنب في تهم تتعلق بالإرهاب لمحاولته مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجندي من ولاية أوهايو وأقر بأنه مذنب لمحاولة تقديم "دعم مادي" لمنظمة أجنبية تصنفها واشنطن على أنها تنظيم إرهابي، وكذلك الشروع في مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية على الهجوم على جنود أمريكيين وقتلهم.

سوق مصراوى

وزارة العدل الأمريكية تنظيم الدولة الإسلامية مقتل جنود أمريكيين الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد قرار الفائدة الأمريكية.. ما سعر الذهب اليوم في مصر؟.