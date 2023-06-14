رئيس الوزراء العراقي: حريصون على تواجد الشركات الأمريكية في العراق

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الحرص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل وفدا من مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، حيث أشار إلى أن العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية في ظل اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال.

وقال السوداني إن العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، ولديه فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها، موضحا أن الحكومة تعي حجم الصعوبات التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، ولهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه لا يمكن أن يبقى العراق معتمدا على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028، وأن دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصا بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل، لافتا إلى امتلاك العراق لموارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلدا زراعيا وصناعيا بفعل موقعه الاستراتيجي.

وأوضح السوداني، أنه تم البدء في الاستثمار بقطاع الغاز المحروق الذي يكلف بلاده 4 مليارات دولار سنويا، مؤكدا أن اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياج العراق من الغاز، منوها بأن هناك عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر نصف ما يستورده العراق من غاز، مؤكدا أن الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، وتجنب العراق الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز.