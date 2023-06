الرئيس الكيني يدعو الدول الأفريقية للتخلي عن الدولار (فيديو)

وكالات

دعا الرئيس الكيني وليام روتو خلال خطاب ألقاه من برلمان جيبوتي الدول الأفريقية إلى الابتعاد عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين دول القارة.

وقالت صحيفة "توداي نيوز أفريقيا" إن الرئيس الكيني سلط الضوء على ضرورة التخلي عن الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية بين جيبوتي وكينيا، ورأى أنه لا يوجد سبب وجيه لشراء البضائع من جيبوتي ودفع ثمنها بالدولار.

Just In: President of Kenya, @WilliamsRuto, Urges African Nations to Dump the US Dollar for Intracontinental Trade. WATCH pic.twitter.com/mHE8Bshquv