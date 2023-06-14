الرئيس الكيني يدعو الدول الأفريقية للتخلي عن الدولار (فيديو)

وكالات

دعا الرئيس الكيني وليام روتو خلال خطاب ألقاه من برلمان جيبوتي الدول الأفريقية إلى الابتعاد عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين دول القارة.

وقالت صحيفة "توداي نيوز أفريقيا" إن الرئيس الكيني سلط الضوء على ضرورة التخلي عن الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية بين جيبوتي وكينيا، ورأى أنه لا يوجد سبب وجيه لشراء البضائع من جيبوتي ودفع ثمنها بالدولار.

Just In: President of Kenya, @WilliamsRuto, Urges African Nations to Dump the US Dollar for Intracontinental Trade. WATCH pic.twitter.com/mHE8Bshquv — Simon Ateba (@simonateba) June 13, 2023

وأكد أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي وفر آلية تمكن التجار داخل القارة من الانخراط في التجارة باستخدام عملاتهم المحلية، معربا عن دعم كينيا لنظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا، الذي يديره البنك.

وأوضح أن النية ليست معارضة الدولار الأمريكي، بل تشجيع المزيد من التجارة غير المقيدة. مشيرًا إلى أنه لا يزال من الممكن تسوية المشتريات التي تتم من الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي، بينما يمكن إجراء المعاملات مع جيبوتي باستخدام العملات المحلية.