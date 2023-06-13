نتحمل مسؤولية قتل الجنود.. قرارات وعقوبات من جيش الاحتلال لقادته بسبب حادث الجندي المصري

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من القرارات والعقوبات التي تستهدف بعض من قادته بسبب حادث الحدود المصرية والتي تسبب في مقتل جنود إسرائيليين.

وجاءت أبرز القرارات والعقوبات،وفقا لوسائل إعلام عبرية "تحميل قائد الفرقة 80 العسكرية العاملة على الحدود مع مصر مسؤولية مقتل جنود إسرائيليين".

وتابعت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن جيش الاحتلال قوله :"أن الجيش أخفق في الجاهزية القتالية على الحدود مع مصر، حيث تقرر فرض عقوبات على عدد من ضباط الجيش العاملين في القيادة الجنوبية".

كما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سد الممرات الأمنية المقامة على امتداد سياج الحدود بين إسرائيل ومصر.

ووفقا لهيئة البث العبرية، فقد أعلن جيش الاحتلال، عزل قائد لواء "فاران" المسؤول عن المنطقة التي تسلل إليها الجندي المصري، وقتل فيها 3 جنود من جيش الاحتلال.

أخطاء فادحة

ومن جانبها كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن تسريبات من التحقيق العسكري بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الإسرائيلية، واستشهاد الجندي المصري الشهيد محمد صلاح.

وقالت الصحيفة إن التقرير يشير إلى حدوث أخطاء فادحة تسببت في الحادث.

وأرجع التحقيق أسباب الحادث إلى طول فترة ورديات المرهقة أثناء الحراسة التي تصل إلى 12 ساعة، وعدم إبلاغ الجنود الذين سمعوا إطلاق النار على الفور وتأخر المساعدة الجوية.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" كشفت الاثنين عن قرار الجيش الإسرائيلي تقصير عدد ساعات العمل على الحدود المصرية في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الجيش قرر تقصير عدد ساعات العمل على الحدود مع مصر من 12 ساعة إلى 8 ساعات فقط، وذلك بعد رفض جنود من كتيبة "بارديلاس" المختلطة العمل في نوبات طويلة.