بيسكوف: العلاقات الروسية السعودية قائمة على الاحترام والثقة

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس ، إن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية "بناءة ، وقائمة على أساس التفاهم والاحترام والثقة المتبادلة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وجاء رد بيسكوف على سؤال حول التعاون بين موسكو

والرياض في سياق اجتماع تحالف دول (أوبك بلاس) وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية ، المقرر في 4 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق ترددت أنباء عن أن مجموعة أوبك بلاس تواجه انقساما في سوق النفط بسبب انتعاش الطلب والخوف من الركود